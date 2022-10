health tips: ఉదయాన్నే పరగడుపున నీళ్ళు తాగితే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఓ లుక్కెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మన జీవన విధానంలో చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటించాలి అని చాలామంది వైద్యులు, పెద్దలు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత పరుగుల ప్రపంచంలో, శారీరక వ్యాయామం లేని జీవన విధానంతో అనేక రోగాల బారిన పడుతున్నామని చెబుతున్నారు. ఇక జీవన విధానంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకొని ఆరోగ్యంగా జీవించాలని సూచిస్తున్నారు.

English summary

Doctors say that drinking water early in the morning has many good results. It is said that drinking water in the morning brings beauty as well as health and relieves many health problems.