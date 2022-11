health tips: డయాబెటిస్ ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? ఎన్ని అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయో తెలుసా!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది డయాబెటిస్ ను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు. కొద్ది రోజులు మందులు వాడటం, కొద్ది రోజులు మందులు వాడకుండా ఉండడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతుంటారు. ఇక డయాబెటిస్ స్థాయి ఎలా ఉంటుంది? రక్తంలో చక్కెర లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో ఉన్నాయా లేదా అన్నది కూడా పరిశీలించుకోరు. ఇక ఏది పడితే అది తింటూ ఆహార నియమాలను కూడా పాటించరు. డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో సరిగ్గా మందులు వాడకుండా, సరైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించకుండా ఉంటే అది రకరకాల సమస్యలకు కారణమవుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

English summary

It is said that neglecting diabetes can lead to many health problems. It is said that there will be kidney, heart problems, loss of eyesight and neurological