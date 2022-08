health tips: డయాబెటిస్ అధికంగా ఉన్నవారు ఆ పండ్లు తింటున్నారా? అయితే ప్రమాదంలో పడ్డట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మధుమేహం ఉన్నవారు సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా పండ్లను చేర్చాలని చాలా మంది వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. అయితే డయాబెటిస్ బారిన పడినవారు ఎటువంటి పండ్లను తినొచ్చు. ఏ పండ్లు తింటే వారికి మంచిది. ఎటువంటి పండ్లను డయాబెటిస్ బాధితులు తినకుండా ఉండాలి అనే అంశాలు కూడా వారు తెలియజేస్తున్నారు.

English summary

Medical experts advise that people with diabetes are at risk if they consume a lot of bananas, watermelons, grapes, mangoes and custurd apples, and it is better to avoid them as much as possible.