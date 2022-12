health tips: జలుబు, దగ్గు కోసం యాంటీబయాటిక్స్ కంటే ఈ చిట్కాలు ట్రై చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అనారోగ్య సమస్యలు మనిషి శరీరం పైన దాడి చేస్తాయి. ముఖ్యంగా బాడీలో ఇమ్యూనిటీ బాగా తగ్గినప్పుడు ముందుగా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో దగ్గు, జలుబు వచ్చాయంటే తగ్గడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి ఈ సీజన్ లో దగ్గు, జలుబు నుండి బయటపడడానికి చిన్నచిన్న చిట్కాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that if you are suffering from severe cold and cough, instead of antibiotics, it is better to try small tips like drinking hot water, drinking water boiled with tulasi leaves, steaming, and drinking pepper infusion.