health tips: బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? వేగంగా బరువు తగ్గాలంటే ఈ ఫుడ్స్ తినండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుత సమాజంలో అతి పెద్ద సమస్య ఊబకాయం. విపరీతమైన బరువు పెరిగి దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి నానా కష్టాలు పడుతున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇక కొంతమంది భోజనం మానేసి పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. అయితే ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గాలంటే, తీసుకునే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్నిరకాల ఆహార పదార్థాలు బరువు తగ్గడం లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని చెప్తున్నారు. అందులో కొన్ని ఆహార పదార్ధాలు మనం తెలుసుకుందాం.

health tips: సరిగ్గా నిద్ర రావటంలేదా? మీ జీవనశైలి, ఈ పనులే కారణాలు కావొచ్చు!!

English summary

Medical experts say that those who want to lose weight should eat beans, soups, more vegetables, fruits, whole grains and dry fruits.