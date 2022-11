health tips: రాత్రి భోజనం మానేస్తే ఏమవుతుంది? ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గటానికి అసలేం చెయ్యాలి?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది రాత్రి భోజనం మానేస్తే బరువు తగ్గుతామని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అసలు నిజంగానే రాత్రి పూట భోజనం మానేస్తే బరువు తగ్గుతారా? రాత్రిపూట భోజనం మానేయడం వల్ల ఫలితం ఉందా? లేదా రాత్రి పూట భోజనం మానేయడం వల్ల దుష్ఫలితాలు వస్తాయా? ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గటానికి అసలేం చెయ్యాలి? వంటి అనేక వివరాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that if those who do not take nutritious food skip dinner, they will get health problems due to nutritional deficiency. It is said that these rules should be followed in the matter of dinner for healthy weight loss.