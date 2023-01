భార్యాపిల్లల విషయంలో పురుషులు చెయ్యకూడనివి ఇవే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంట్లో భార్య పిల్లలు విషయంలో పురుషులు ఏ విధంగా ఉండాలి? పురుషులు ఏ విధంగా ఉంటే ఆ ఇంట్లో స్త్రీలు సంతోషంగా ఉంటారు? ఆడవాళ్ళ విషయంలో మగవాళ్ళు చేయవలసిన ఏమిటి? చేయకూడనివి ఏమిటి? వంటి అనేక విషయాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Men should not abuse their wives as a right. Men should never make the house feel like a prison for the wife. Do not misbehave with wife in front of children. The wife should also be given some financial independence.