Piles: పైల్స్ తో బాధపడుతున్నారా.. అయితే ఈ పని చేయండి చాలు..

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రస్తుత జీవన విధానంతో చాలా మంది పైల్స్ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒక్కసారి పైల్స్ వస్తే నరకయాతన ఉంటుంది. ఒకే చోట కదలకుండా కూర్చోలేక.. సరిగ్గా నడవలేక.. బాధపడుతుంటారు. పైల్స్‌ను మన భాషలో అర్శమొలలు అంటారు. మలద్వారం లోపలి భాగంలో మొలలు ఏర్పడతాయి. అవి రక్తంతో నిండి పిలకల్లా మలద్వారం గుండా బయటకు పొడుచుకు వస్తాయి. వీటినే పైల్స్ అంటారు. మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలితో ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Those who get piles should drink more water. Also do not take junk food, processed food, fried food. Eat more vegetables.