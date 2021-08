చపాతీ కర్రతో కొట్టి అత్తను హతమార్చిన కోడలు.. ఏపీలో దారుణం; ఆ కుటుంబంలో విషాదం !!

Guntur

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల జరిగిన ఓ మర్డర్ ఓ కుటుంబానికి భవిష్యత్ లేకుండా చేసింది. గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి వెనుక మిస్టరీని ఛేదించారు పోలీసులు. గంగానమ్మపేటలోని ప్యారడైస్ అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 306 లో శనివారం రాత్రి తాడికొండ మైధిలి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. తన ఇంట్లో మైధిలి రక్తపుమడుగులో పడి ఉండడం గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆమె మరణం గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో బయట వ్యక్తులు ఎవరైనా వచ్చి ఆమెను హత్య చేశారా, హత్య ఎందుకు జరిగింది అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు షాకింగ్ విషయాలు తెలిశాయి.

English summary

Police have confirmed that daughter in law Radha Priyanka killed her mother in law as she could not bear the harassment of her aunt Maithili. According to police, Priyanka was constantly harassed by her aunt, who lives in Tenali, Guntur. Radha Priyanka, the daughter - in - law, who could not bear the harassment of her aunt attacked on her aunt with a vegetable chopping knife and roti stick. Aunt Maithili died on the spot due to severe bleeding after being hit hard on the head with a roti stick.