Guntur

oi-Garikapati Rajesh

గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఏర్పాటు చేసిన అన్న క్యాంటీన్‌ వద్ద పోలీసు బ‌ల‌గాలు భారీగా మోహరించాయి. మున్సిపల్‌ మార్కెట్‌ కాంప్లెక్స్‌ వద్ద గత నెల 12న టీడీపీ నేత‌లు అన్న క్యాంటీన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. దీనివ‌ల్ల ట్రాఫిక్ స‌మ‌స్య‌లు త‌లెత్తుతున్నాయ‌ని, తీసివేయాలంటూ మున్సిపల్‌ అధికారులు రెండురోజుల క్రితం నోటీసులిచ్చారు. తొల‌గించాలంటూ నోటీసులివ్వ‌డం స‌రికాదంటూ టీడీపీ నేతలు అందోళనకు దిగారు. పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో మొహ‌రించి క్యాంటిన్‌కు ఆహారం తెచ్చే వాహనాన్ని ఆపేశారు. అందులోని కూర పాత్రలను తీసుకెళ్లిపోయారు. దీంతో టీడీపీ నేత‌లు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. పార్టీ శ్రేణులు భారీగా అక్క‌డ‌కు చేరుకున్నాయి.

English summary

On the 12th of last month, the TDP leaders set up a canteen at the Municipal Market Complex.Due to this, the municipal authorities have given a notice two days ago to remove the traffic problems.