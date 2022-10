Guntur

oi-Garikapati Rajesh

మనం చేతిలో ఏదైనా వస్తువును కోల్పోతే అది ఎక్కడ పడిపోయిందో గుర్తుంచుకొని అక్కడ వెతుకుతాం.. దొరుకుతుంది. అంటే ఎక్కడ పోతే అక్కడే వెతుక్కోవాలి. ఈ మాట ప్రస్తుత రాజకీయాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఏదైనా నియోజకవర్గంలో ఓటమిపాలైతే తిరిగి అక్కడే గెలవాలని ప్రతి రాజకీయ నేత బలంగా ఆకాంక్షిస్తారు. అందుకు ఉదాహరణ నారా లోకేష్. గత ఎన్నికల్లో మంగళగిరి నుంచి ఓటమిపాలైన ఆయన అక్కడి నుంచే తిరిగి విజయం సాధించాలనే దృక్పథంతో సుడిగాలి పర్యటనలు చేస్తున్నారు.

English summary

Nara Lokesh, who recently participated in the Balakrishna Unstoppable program, said that he is confident that the people of Mangalagiri constituency will support him this time and that he is going to contest from there.