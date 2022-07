రెండురోజులూ ప్లీనరీలోనే వైఎస్ జగన్: వేదిక వద్దే క్యాంప్ ఆఫీస్: సీఎం సంతకంతో ఇన్విటేషన్

Guntur

గుంటూరు: అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ప్లీనరీ నిర్వహణ పనుల్లో తలమునకలైంది. ఇప్పటికే మెజారిటీ నియోజకవర్గాల్లో ప్లీనరీలు ముగిశాయి. దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా జులై 8వ తేదీన నిర్వహించ తలపెట్టిన ఈ రాష్ట్రస్థాయి ప్లీనరీని విజయవంతం చేయడానికి పార్టీ శ్రేణులు కసరత్తు చేస్తోన్నాయి. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోందనే విషయాన్ని ఈ ప్లీనరీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయాలని అధికార పార్టీ భావిస్తోంది.

English summary

The ruling YSR Congress Party is gearing up to hold its plenary from July 8 at the venue located between Guntur and Vijayawada.