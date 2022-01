Goa elections: బీజేపీకి రెబల్స్ బెడద; పనాజీతో సహా నాలుగు చోట్ల టెన్షన్ పెడుతున్న స్వతంత్రులు

India

గోవా ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికార బీజేపీ రెబెల్స్ బెడద ను ఎదుర్కోనుంది. గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో విజయకేతనం ఎగురవేసి మళ్లీ గోవాను సొంతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న బీజేపీకి, టికెట్ నిరాకరించడంతో పార్టీని వీడి వెళ్లిన నేతలు రెబెల్స్ గా ఎన్నికల బరిలోకి దిగడంతో తలనొప్పి మొదలైంది. ఫిబ్రవరి 14న జరగనున్న గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు అధికార బీజేపీ చాలా ప్రాంతాల్లో అసమ్మతిని నియంత్రించగలిగింది. అయితే ప్రతిష్టాత్మకమైన పనాజీ నియోజకవర్గంతో సహా నాలుగు స్థానాలు మాత్రం బీజేపీకి ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

Goa elections: స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఉత్పల్ పారికర్; పనాజీ బరిలో బీజేపీకి తలనొప్పిగా ఉత్పల్

In Goa the ruling BJP has managed to contain dissent in most areas in the run up to the Goa Assembly polls , but four seats, including the prestigious Panaji constituency, continue to be a cause for worry.