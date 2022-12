Viral Video: పాతబస్తీలో గన్ బయటకు తీసిన ఎస్సై.. వైరల్ అయిన వీడియో..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

సాధారణంగా పోలీసులు తమ గన్ ను జనవాసాల్లో బయటకు తీయరు. మరీ ఎమర్జేన్సీ అయితే తప్పు గన్ బయటకు తీయరు. కాల్పులు జరిపినా గాల్లోకి జరుపుతారు. మరి ఎక్కువ ఉద్రిక్తత ఉంటే రబ్బర్ బుల్లెట్లు ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఓ ఎస్సై గన్ బయటకు తీయడం.. అదీ జనాలు ఉండే ప్రాంతంలో బయటకు తీయడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

హైదరాబాద్ మీర్‌చౌక్‌ ఏసీపీ ప్రసాద్‌ రావు ఆధ్వర్యంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున పాతబస్తీ ఎతేబార్‌చౌక్‌ వద్ద పోలీసులు వాహనాల తనిఖీలు చేశారు. ఆ సమయంలో కొందరు యువకులు ఓపెన్ టాప్ కారులో వెళ్తున్నారు. వారు కాస్త కారు వేగం పెంచగానే అక్కడే ఉన్న కానిస్టేబుల్ కారును అడ్డుకున్నారు. వారు కారు ఆపారు.

వెంటనే కారు వద్దకు విధి నిర్వహణలో మీర్‌చౌక్‌ ఎస్సై చేరుకున్నారు. గన్ బయటకు తీసి దిగండి అంటూ బిగ్గరగా ఆరిచాడు. ఆ యువకులు వెంటనే కారు నుంచి కిందకు దిగారు. అయితే ఎస్సై గన్ బయటకు తీయడంపై అక్కడున్నవారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఎస్సై గన్ బయటకు తీయడాన్ని అక్కడే ఉన్న కొందరు సెల్ ఫోన్ లో వీడియో తీశారు.

ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అర్ధరాత్రి వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించేటప్పుడు పోలీసులు.. చేతిలో గన్ తో అప్రమత్తంగా ఉంటారని డీసీపీ సాయి చైతన్య చెప్పారు. ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏం లేదన్నారు.

How can SI take out his service revolver gun to stop vehicle during cheking in mirchowk old city ? @CPHydCity @DCPSZHyd sir kindly take action on this... On small small issues a police officer can't take out his firearm @TelanganaDGP pic.twitter.com/SPWBZKphTk