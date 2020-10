Hyderabad

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: నగరంలోని చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ ఫాస్ట్‌ఫుడ్ సెంటర్‌పై కొందరు దుండగులు దాడులకు తెగబడింది. 15 మంది సభ్యులున్న ఈ ముఠా.. కర్రలు, రాడ్లతో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్‌పై విరుచుకుపడింది. షాపులోని వస్తువులన్నీ ధ్వంసం చేశారు.

ఫర్నీచర్, ఫ్రిజ్‌లు, టేబుళ్లు కూర్చీలు ఇలా కనిపించిన వస్తువులన్నీ విరగొట్టేశారు.

ముఖాలకు మాస్కులు ధరించి.. నిర్వాహకులపై కర్రలతో దాడికి పాల్పడ్డారు. దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.

ఆజామాబాద్‌లోని స్పైస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్‌పై ఈ దాడి జరిగింది. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Attack on fast food center in Chikkadpally in Hyderabad @hydcitypolice



Some miscreants came in masks and attacked the fast food centre Named spice court



Police filed a case and investigating

Is it a business rivalry or any feud between them ? pic.twitter.com/yquQ17NOHT