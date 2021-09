Hyderabad

కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న బిగ్ బాస్ సీజన్-5లో ఇంటి సభ్యుల మధ్య క్రమంగా కాంట్రవర్శీలు పెరిగిపోతున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన నామినేషన్ల సందర్భంగా ఇంటి సభ్యుల మధ్య పెద్ద గొడవే జరిగింది. ప్రియా ఏకంగా రవి లహరిల మధ్య అర్థరాత్రి టాయ్‌లెట్‌లో ఏదో జరిగిందంటూ వివాదాస్పదమైన కామెంట్స్ చేయడంతో హౌజ్ ఒక్కసారిగా హీటెక్కిన విషయం తెలిసిందే.

అయితే తను చూశాను కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పినట్లు సమర్థించుకుంది ప్రియా. ఇక ఆ తర్వాత హౌజ్‌లోని సభ్యుల మధ్య రకరకాలుగా చర్చలు జరిగాయి. ఇక నామినేషన్స్ కార్యక్రమం కూడా ముగిసింది. మూడవ వారంలో మొత్తం ఐదుగురు నామినేట్ అయ్యారు. వీరిలో ఒకరు ఇంటి నుంచి బయటకు రావడం తథ్యం. అయితే ఎవరికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.. ఎవరు ఇంటి నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతారు..?

As the week end is approaching there is buzz making rounds that Priya may be eliminated in the ongoing Bigg Boss Telugu season 5.