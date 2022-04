ఇదేమీ విచిత్రం.. అంతా హైదరాబాద్ వస్తే.. కేసీఆర్ మాత్రం ఢిల్లీకి.. సారూ ఏందిదీ..?

Hyderabad

oi-Shashidhar S

హైదరాబాద్ డెవలప్‌ చెందిన సిటీ.. ఇక్కడ అన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంటే వైద్యపరంగా.. అన్నీ ఓకే.. వివిధ విభాగాలకు చెందిన స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు. ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆస్పత్రి ఫేమస్.. ఇక్కడికీ వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారే.. విదేశాలకు చెందిన వారు కూడా వస్తుంటారు. అంతా ఫేమస్ ఈ దవాఖాన.. ఇక ఏషియన్ ఇనిస్టూట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ (ఏఐజీ) కూడా అంతే ఫేమస్.. అవును ఆసియా ఖండంలోనే పెద్ద దవాఖాన ఇదీ. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యకు ఇక్కడ ఉపశమనం లభిస్తోంది. కానీ మన సీఎం కేసీఆర్ సారూ.. మాత్రం వెరైటీ.. అవును తన కంటికి, పంటి చికిత్స కోసం కూడా హస్తిన వెళుతున్నారు. విషయం తెలిసి ఇతరులు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.

English summary

cm kcr couple go to delhi for dental treatment. before he gone to delhi for eye surgery. hyderabad is have super special hospital.