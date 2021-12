గూగుల్ లోనూ సైబర్ నేరగాళ్ళు ... ఆ సమాచారం నమ్మారా ... మీ పని అంతే

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

గూగుల్ లో సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఫేక్ సైట్ ల పేరుతో, కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ లతో వినియోగదారులను నిలువునా దోచుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులు అందకపోతే, గూగుల్ సెర్చ్ ద్వారా కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ లను చూసి ఆ నెంబర్లకు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ పెట్టేసే లోపే ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు. దీంతో గూగుల్ లో ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలన్న వినియోగదారులు భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక ఇలాంటి కేసులు సైబర్ పోలీసులకు నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయి.

English summary

Cybercriminals are provoking on Google. In the name of online shopping fake sites, customers are being robbed vertically with customer care numbers. Recently, a customer lost nearly Rs 1 lakh in pet Bashirabad .