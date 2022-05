డిప్రెస్ట్ పర్సన్ అంటావా దేవిపై విశ్వక్ సేన్ ఆగ్రహాం.. గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై స్టూడియో అని కౌంటర్

Hyderabad

సినిమా ప్రమోషన్లలో టీవీ చర్చలు సహాజమే. అయితే అవీ హద్దు దాటితే ప్రమాదమే.. ఎందుకంటే కొందరు నోటి దూల ఇబ్బందికి గురిచేస్తాయి. అప్పుడప్పుడు స్టూడియోలో కొట్టుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్న యాంకర్ ప్రేక్షకపాత్ర వహించారు. అప్పుడు ఇద్దరు గెస్టులు గొడవకు దిగారు. కానీ ఇటీవల.. ఓ యాంకర్, హీరో గొడవకు దిగారు. అదీ కూడా స్టూడియోలో హాట్ హాట్‌గా వాదన జరిగింది. దానిని కొందరు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. అదీ కాస్తా వైరల్ అవుతుంది.

Hero vishwak sen angry Anchor devi. she calls depressed person, paagal sen than he replied to her i have to filed a case. but no he said. than she said get out of my studio.