DGP: తెలంగాణలో ఈ సంవత్సరం క్రైమ్ రేటు పెరిగింది: డీజీపీ

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

2022 సంవత్సరానికి సంబంధించి డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి వార్షిక నివేదిక వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది తెలంగాణలో క్రైమ్‌ రేట్‌ పెరిగిందన్నారు. 57 శాతం సైబర్‌ క్రైమ్‌ నేరాలు పెరిగాయని తెలిపారు. గతేడాదితో పోలిస్తే 4.44 శాతం క్రైం రేట్‌ పెరిగిందన్నారు. ఈ ఏడాదిలో 120 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకే తరహా సేవలు అందించే లక్ష్యంలో భాగంగా తెలంగాణ శాఖ ముందుకు వెళ్ళిందని చెప్పారు.

English summary

DGP Mahender Reddy disclosed the annual report for the year 2022. He said that the crime rate has increased in Telangana this year. He said that 57 percent cybercrime crimes have increased.