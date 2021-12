తెలంగాణలో మరో 4 కేసులు.. 24కు చేరిన సంఖ్య

Hyderabad

oi-Shashidhar S

తెలంగాణలో ఒమిక్రాన్ హడలెత్తిస్తోంది. ఇప్పటికే 20 కేసులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మరో 4 కేసులు వచ్చాయి. దీంతో ఆందోళన నెలకొంది. ఒమిక్రాన్ కేసుల్లో మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ రాష్ట్రాలు తొలి స్థానంలో కొనసాగుతుంటే.. తెలంగాణ సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలుస్తోంది. తెలంగాణలో 20 కేసులుంటే.. తాజాగా..మరో నలుగురు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు. దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 24కి చేరింది.

English summary

four omicron positive cases are found in telangana state. two cases are non risk countries and one case are infect to positive person.