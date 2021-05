Hyderabad

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: హుస్సేన్‌సాగర్‌తో పాటు తెలంగాణలోని రెండు సరస్సుల్లో కరోనావైరస్ ఉన్నట్లు కనుగొన్నామని ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ(ఐఐసీటీ), సెంటర్ ఫర్ సెల్యూలర్ అండ్ మాలిక్యూలర్ బయాలజీ(సీసీఎంబీ), హైదరాబాద్ అండ్ ది అకాడమీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ రీసెర్చ్(ఏసీఎస్ఐఆర్) ఘజియాబాద్ తమ అధ్యయనంలో తేల్చాయి.

English summary

A study conducted by scientists of the Indian Institute of Chemical Technology (IICT) and Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad and the Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), Ghaziabad has revealed that coronavirus has been found in Hussain Sagar and two other lakes in Telangana.