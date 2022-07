Hyderabad

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ఓ మహిళను ట్విట్టర్ వేదికగా పరిచయం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు ఈమె వీరాభిమాని అంటూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. అంతేగాక, తనకు గట్టి మద్దతుదారు అంటూ జిందం సత్తమ్మ అనే మహిళను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తూ పలు ఫొటోలు పోస్టు చేశారు.

సిరిసిల్ల జిల్లాలోని తంగళ్లపల్లి మండలం చీర్లవంచకు చెందిన సత్తమ్మ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు హార్డ్‌కోర్ అభిమాని అని కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆమె క్రియాశీలక భాగస్వామని, సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో తనకు గట్టి మద్దతుదారు కూడా అని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు.

అంతేగాక, సత్తమ్మతో ఉద్యమ సమయంలో, మంత్రిగా వివిధ సందర్భాల్లో దిగిన ఫొటోలను కూడా కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా పంచుకున్నారు. దీంతో కేటీఆర్‌కు మద్దతుగా పలువురు కేసీఆర్, టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సామాన్య కార్తకర్తలను కూడా కేటీఆర్ అక్కున చేర్చుకుంటారని చెబుతున్నారు.

Let me introduce you to a very special #TRS supporter & a hardcore fan of #KCR Garu from my district; Jindam Sattamma Garu



She has been an active part of the #Telangana agitation & continues to be a pillar of support to me



Such unconditional affection & support is invaluable 🙏 pic.twitter.com/tH5YdsgAg5