షాకింగ్: ఒక ఎకరానికి రూ.50కోట్లు -కోకాపేట భూముల వేలంలో కాసుల పంట -సర్కారువారి పాటకు రెట్టింపు ధర

Hyderabad

oi-Madhu Kota

ప్రభుత్వ భూముల్ని తెగనమ్ముతోన్న తెలంగాణ సర్కారుకు కాసుల పంట పండుతోంది. కోర్టు తీర్పు అనంతరం హైడ్రామా నడుమ హైదరాబాద్ లోని కోకాపేట ప్రాంతానికి చెందిన భూముల్ని వేలం వేయగా, సర్కారువారి పాటకు రెట్టింపు ధరకు స్థలం అమ్ముడుపోయింది. కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ కోకాపేట భూములకు గురువారం ఈ-ఆక్షన్ నిర్వహించారు.

English summary

The mega e-auctioning of eight prime plots in Kokapet, in Hyderabad suburbs ends amidst tight police bandobast on Thursday at the HMDA head office in Ameerpet. it is learned that about 60 bidders, including international firms participated in auction and bidders auctioned one acre land for Rs. 50 crore. initially govt starts base price of Rs 25 crore per acre but sold for double prize. HMDA auction 49.92 acres of land.