అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ఫోన్: ఓరేయ్ మధు ఏం పని ఇదీ, బీర్ల కోసం పోలీసులకు ఫోనా..?

Hyderabad

oi-Shashidhar S

అప్పుడప్పుడు పోలీసులకు కూడా విచిత్ర ఘటనలు ఎదురు అవుతూ ఉంటాయి. అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అని చూడకుండా కొందరు ఆకతాయిలు ఫోన్ చేస్తుంటారు. తాము ఆపదలో ఉన్నామని చెబుతుంటారు.. కానీ అక్కడికి వెళితే పరిస్థితి మరొలా ఉంటుంది. అవును అలాంటి ఘటనే వికారాబాద్ పోలీసులకు ఎదురయ్యింది. ఓ తాగుబోతు ఫోన్ చేసి రచ్చ చేశాడు. తీరా అక్కడికి వెళ్లి చూసి.. ఆశ్చర్యపోయారు.

English summary

Janigela Madhu dialled 100 around 2 am in an inebriated state and asked the police to save him from an emergency. when police come he asked 2 beers.