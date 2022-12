Metro: జనవరి ఒకటో తేదీ అర్ధ రాత్రి 2 గంటల వరకు మెట్రో సేవలు

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రయాణికులకు శుభవార్త అందించింది మెట్రో.. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మెట్రో రైళ్ల సమయాన్ని పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 31 నుంచి జనవరి ఒకటో తేదీ అర్ధ రాత్రి 2 గంటల వరకు మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు. మొదటి స్టేషన్‭లో అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట వరకు మెట్రో సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.

English summary

Metro has given good news to the passengers. On the occasion of New Year, Metro has announced that the train timings will be extended. Metro services will be available from December 31 to January 1 from midnight to 2 am, officials said.