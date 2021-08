Hyderabad

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లో రూ.రూ. 1280 కోట్ల‌తో 17 ఎస్టీపీ(సీవ‌రేజ్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్‌)లు నిర్మించ‌బోతున్నట్లు రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిప‌ల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. ఈ 17 ఎస్టీపీ కేంద్రాల్లో 376.5 ఎంఎల్‌డీ(Millions of litres per day) మురుగునీరు శుద్ధి చేయబడుతుందని చెప్పారు.హైదరాబాద్‌లో రోజుకు 1950 ఎంఎల్‌డీల మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతోందన్నారు. దేశంలో 8 మహానగరాలు ఉండగా... ఎక్కడా లేనివిధంగా హైదరాబాద్‌లో మాత్రమే దాదాపు 40శాతం మురికినీటి శుద్ది జరుగుతోందన్నారు. అయితే ఇది సరిపోదని.. అందుకే మరో 17 ఎస్టీపీలను నిర్మించబోతున్నామని తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లోని ఫ‌తేన‌గ‌ర్‌లో సీవ‌రేజ్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్‌కు మంత్రి కేటీఆర్ శుక్రవారం(అగస్టు 6) శంకుస్థాప‌న చేశారు. రూ. 317 కోట్ల‌తో 100 ఎంఎల్‌డీ సామ‌ర్థ్యంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

English summary

Telangana IT and Municipal Minister KTR said that 17 STPs (sewerage treatment plants) will be constructed at a cost of Rs 1280 crore. He said 376.5 MLD (Millions of liters per day) of drain water would be treated at these 17 STP centers.