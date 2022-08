Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: ఫేస్ బుక్ వేదికగా పరిచయమైన ఇద్దరు మైనర్ల ప్రేమ కథ సినిమా కథను మించిపోయింది. ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేమని తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్న వారిద్దరూ, మళ్లీ తల్లిదండ్రులు విడదీయడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన సికింద్రాబాద్ లో చోటుచేసుకుంది.

English summary

Minors Facebook love went to the point of their secret marriage. Then the elders separated the minors and both committed suicide, which became a tragedy in Neredmet.