ఎమ్మెల్సీ కవితపై కేసు నమోదుకు హైకోర్టు మెట్లెక్కిన ఎంపీ అరవింద్.. కారణమిదే!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ఇంటి పై దాడి చేసిన ఘటన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే . అయితే తాజాగా ఆయన టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత పైన కేసు నమోదు చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇక ఈ పిటిషన్ పై తెలంగాణా హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది.

English summary

In the wake of the attack on BJP MP Dharmapuri Arvind's house, a petition was filed in the Telangana High Court seeking directions to register a case against TRS MLC Kavitha. The Telangana High Court will hear the petition.