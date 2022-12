December 31: మందు బాబులకు హెచ్చరిక.. 31 నైట్ చెక్ పోస్టులు ఎక్కడున్నాయంటే..!

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

మరో మూడు రోజుల్లో 2022 సంత్సరం ముగిసి 2023 సంవత్సరం రాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు అందరు సిద్ధమయ్యారు. మరి డిసెంబర్ 31 ఎంజాయ్ చేయడానికి యువత ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే మనోళ్లకు ఛాన్స్ డిసెంబర్ 31 నైట్ నుంచి జనవరి 1 వరకు తాగుతూనే ఉంటారు. అందుకే టైమ్ లిమిట్ పెట్టారు.

English summary

In another three days, the year 2022 will end and the year 2023 will come. Everyone is ready to welcome the new year. And the youth are already planning to enjoy December 31.