పెళ్లి విందులో పెళ్ళికొడుకు స్నేహితుల చికెన్ పంచాయితీ.. హైదరాబాద్ లో ఆగిపోయిన పెళ్లి!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: పీటల మీద దాకా వచ్చిన ఓ పెళ్లి చిన్న కారణంతో ఆగిపోయిన ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. వధూవరులు ఒకరికి ఒకరు నచ్చినా, రెండు కుటుంబాలు ఒకరితో ఒకరు సంబంధం కుదుర్చుకోవడానికి సిద్ధమైనా తెల్లవారితే పెళ్లి జరుగుతుందనగా భోజనాల దగ్గర చోటుచేసుకున్న ఓ సంఘటన పెళ్లి రద్దు చేసుకునే దాకా వెళ్ళింది. కేవలం చికెన్ కోసం మొదలైన పంచాయితీ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి ఇరువర్గాలను పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లెక్కేలా చేసింది. ఇంతకు ఏం జరిగిందంటే

The chicken that broke the marriage in hyderabad shapur nagar. A fight broke out between the bride and groom's family as the groom's friends left the wedding dinner without eating only for chicken. It went on the wedding cancelation.