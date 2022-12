Hyderabad: బంగారం దోపిడీ కేసులో వాడిన వాహనాలు ఎక్కడివంటే..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ నాగోలు స్నేహపూరి కాలనీలో జరిగిన బంగారం దొంగతనం కేసులో పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 15 టీమ్ లు ఏర్పాటు చేసి దుండగుల కోసం గాలిస్తున్నారు. బంగారం దుకాణంలో దొంగతనం చేసేందుకు దుండగులు ఒక పల్సర్ బైక్, యాక్టివా స్కూటీని ఉపయోగించారు. అయితే ఈ రెండు వాహనాలు దొంగతనం చేసినవే అని పోలీసులు గుర్తించారు. సీసీ ఫుటేజీ విజువల్స్‌ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు నిందితులంతా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిగా తేల్చారు.

English summary

Police has increased the speed of investigation in Nagol gold theft case. It was concluded that the vehicles used by the accused were stolen.