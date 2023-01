హైదరాబాద్ లంగర్ హౌజ్ ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ చైన్ స్నాచింగ్ కు పాల్పడ్డాడు.

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ లో చైన్ స్నాచింగ్ పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో మహిళలు ఒంటరిగా బయటకు రావడానికి భయపడుతున్నారు. తాజాగా లంగర్ హౌజ్ లో చైన్ స్నాచింగ్ జరిగింది. ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ చైన్ స్నాచింగ్ కు పాల్పడ్డాడు. నిందితుడిని నిజామాబాద్ కు చెందిన సయ్యద్ హమీద్ గా గుర్తించారు. నిందితుడి నుంచి బంగారు గొలుసు, బైక్, సెల్ ఫోన్ ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

English summary

Chain snatching is increasing in Hyderabad. Because of this, women are afraid to go out alone. Recently chain snatching happened in Langar House.