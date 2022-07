మరో మూడురోజులు తెలంగాణాలో వర్షబీభత్సం: నేడు 12జిల్లాలలో భారీవర్షాలు.. తాజా పరిస్థితి ఇదే!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గత ఎనిమిది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలలోనూ ప్రజల జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశాయి. ఇంకా మరో మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రాగల మూడు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

English summary

Heavy rains lashes in Telangana. The Meteorological Department warns that there is a chance of moderate to heavy rains in 12 districts today. It said that the situation will be the same for the next three days.