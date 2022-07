యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలి.!నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకోవాలన్న భట్టి.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలతో రాష్ట్ర రైతాంగం అతలాకుతలం అయ్యిందని, తక్షణ సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సంసిద్దంగా ఉండాలన్నారు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క. అంతే కాకుండా రాష్ట్రంలో జన జీవన శ్రవంతి అస్థవ్యస్థమైనందున యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క డిమాండ్ చేశారు. మరో రెండు రోజుల పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని,

యంత్రాంగం అలర్ట్ గా ఉండాలన్నారు భట్టి.

English summary

CLP leader Bhatti Vikramarka said that the farmers of the state are suffering due to Heavy rains and the government should be ready to provide immediate assistance.