కేసీఆర్ పెరెత్తని మోడీ గారి మిత్రధర్మం చూశారుగా.. టార్గెట్ చేసిన రేవంత్ రెడ్డి

Hyderabad

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాజకీయాలు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య ఆసక్తికర మాటల యుద్ధంతో రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా బీజేపీ అగ్రనేతలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు నిర్వహించి, బీజేపీ విజయ సంకల్ప సభ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగించారు. అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగంలో కెసిఆర్ కు సంబంధించి ఎలాంటి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు లేకపోవడం, అసలు కెసిఆర్ గురించి ప్రధాని మోడీ ప్రస్తావించకపోవడం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Revanth Reddy targeted Modi and KCR by saying that he saw Modi's friendship with KCR during the BJP Vijaya Sankalpa Sabha held in the background of the BJP's national executive meeting.