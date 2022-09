Hyderabad: ముస్లిం క్యాబ్ డ్రైవర్ పై దాడి.. అస్సలు ఏం జరిగిందంటే..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

ఓ ముస్లిం క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను ఆరుగురు సభ్యుల బృందం వెంబడించి దాడి చేసిన ఘటన హైదరాబాద్ లో జరిగింది. సెప్టెంబర్ 4, ఆదివారం తెల్లవారుజామున 'జై శ్రీరాం' అని నినాదాలు చేయమని బలవంతం చేశారని ఉబర్ డ్రైవర్ సయ్యద్ లతీఫుద్దీన్ తెలిపాడు.ఆదివారం తెల్లవారుజామున 3.45 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ప్రయాణికుడిని ఎక్కించుకోవడానికి అల్కాపురికి వెళ్లే మార్గంలో బైక్‌లపై వచ్చిన కొందరు వ్యక్తులు అతడిని వెంబడించి దాడి చేసినట్లు అతని చెప్పాడు.

బృందం కారును దాదాపు మూడు కిలోమీటర్లు వెంబడించిందని తెలిపాడు. తన నుంచి రూ. 6000 దోచుకున్నారని లతీఫుద్దీన్‌ చెప్పాడు. కొన్ని పత్రాలను తీసుకుని 'జై శ్రీరాం' అని నినాదాలు చేయమని కోరారని పేర్కొన్నాడు. అయితే లతీఫుద్దీన్ ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి రోజే ఈ ఘటన జరిగింది. తాను అల్కాపురి సమీపంలోని నిర్జన ప్రదేశానికి చేరుకునే వరకు వారు వెంబడించారని లతీఫుద్దీన్ వివరించాడు.

తన కారుపై పెద్ద ఎత్తున రాళ్లు విసరడం, పక్క కిటికీలను పగలగొట్టడం ప్రారంభించినప్పటికీ, వారిని అధిగమించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దారి తప్పిపోయానని చెప్పాడు. వారు తనను కారు నుండి బయటకు లాగి దాడి చేశారని ఆరోపించారు. తన పర్సులోంచి రూ.6000, కారులోని కొన్ని డాక్యుమెంట్లను దొంగిలించారని ఆరోపించారు.

Muslim Ubair Driver attacked for not chanting "Jai Sree Ram" at Alkapur under @psnarsingi_cyb and damaged his entire vehicle at 3:45 AM and police arrived on spot at 4:45 AM, Req @cpcybd to inquire and punish the culprits.@KTRTRS @TelanganaDGP pic.twitter.com/JZLOlFIEF5