Hyderabad

oi-Garikapati Rajesh

స్త్రీ మ‌న‌సు మ‌రో స్త్రీకే అర్థ‌మ‌వుతుంది. అలాగే త‌ల్లి మ‌న‌సు కూడా మ‌రో త‌ల్లికే అర్థ‌మ‌వుతుంది. అందుకే త‌న జీవ‌న‌యాత్ర‌లో పోరుబాట సాగిస్తోన్న ఓ మ‌గువ జీవిత ప‌రీక్ష‌లో నెగ్గేందుకు తోడుగా నిలిచే ఉపాధి ప‌రీక్ష‌కు హాజ‌రైంది. ఆ స‌మ‌యంలో త‌న చిన్నారిని చూసుకోవ‌డానికి ఎవ‌రూ లేర‌ని బాధ‌ప‌డుతున్న‌త‌రుణంలో మ‌రో అమ్మ ముందుకు వ‌చ్చింది. ప్ర‌శాంతంగా ప‌రీక్ష రాసిర‌మ్మ‌ని భ‌రోసానిచ్చింది.. అది ముగిసేంత‌వ‌ర‌కు ఆ బుజ్జాయికి తానే త‌ల్లైంది. ఆల‌నా పాల‌నా చూసింది. అంతేకాదు.. ఈ రెండింటితోపాటు త‌న విధినిర్వ‌హ‌ణ కూడా ఒకేసారి చేసింది. ఇప్ప‌డు అంద‌రిచేత ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంటోంది.

English summary

There is no one to look after the child.Noticing this, Sultan Bazar CI Padma took the child to her.