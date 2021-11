Hyderabad

oi-Shashidhar S

తెలంగాణలో మంత్రివర్గ మార్పుపై ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. ఇందుకు గల కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. రాజ్యసభ సభ్యుడు బండ ప్రకాశ్‌ను ఎమ్మెల్సీ చేయడంతో కేబినెట్‌లో మార్పులు చేర్పులపై చర్చ మొదలైంది. కేబినెట్‌లో చోటు కల్పించడానికే ఆయనను మండలికి తీసుకొచ్చారని సమాచారం. బండ ప్రకాశ్‌తోపాటు మరికొందరిని కేబినెట్‌లోకి తీసుకోవడం.. ఇంకొందరిని డ్రాప్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

English summary

telangana cabinet will be expansion in soon. who is in and who is out list is here.