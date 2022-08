ఒకేరోజు..ఒకే సమయానికి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఏకం కానున్న కోట్లాది గొంతుకలు: ఎక్కడివారు అక్కడే

Hyderabad

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఓ అద్భుత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దీనికి ముహూర్తాన్ని ఖాయం చేసింది. ఆ ముహూర్తానికి తెలంగాణవ్యాప్తంగా కోట్లాది గొంతుకలు ఏకం కానున్నాయి. దీన్ని విజయవంతం చేయడానికి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తోంది. ఎలాంటి అపశృతి చోటు చేసుకోకుండా ముందుజాగ్రత్త చర్యలను తీసుకుంటోంది.

English summary

On the occasion of India's Diamond Jubilee celebrations, The Telangana Government will perform the Mass National Anthem across the State on 16th August at 11:30 am.