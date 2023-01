Crime News: తార్నాక హత్యల కేసులో వెలుగులోకి సంచలన నిజాలు.. చంపింది ఎవరంటే..!

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ తార్నాకలోని అపార్ట్ మెంట్ లో అనుమానాస్పదంగా నలుగురు మృతి చెందిన ఘటనలో సంచలన విషయాలు బయటకొచ్చాయి. ఈ హత్యలు చేసింది ఎవరో తెలుసుకుని పోలీసులే షాక్ అయ్యారు. అస్సలు ఏం జరిగిందంటే.. జనవరి 16న నగరంలోని తార్నాకలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. మృతులను తమిళనాడులోని చెన్నైకి చెందిన దంపతులు ప్రతాప్(34), సింధూర(32), కుమార్తె ఆద్య(4), ప్రతాప్ తల్లి రాజతిగా గుర్తించారు.

English summary

Sensational things have come out in the incident where four people died suspiciously in an apartment in Tarnaka, Hyderabad. The police were shocked to know who did these murders.