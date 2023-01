Cyber Crime: పాన్ కార్డుతో ఆధార్ లింక్ చేసుకోండని లింక్ వచ్చిందా.. క్లిక్ చేస్తే అంతే సంగతి..

పాన్ కార్డుతో ఆధార్ లింక్ చేసుకోవాలని వచ్చే మేసేజ్ లకు స్పందించవద్దని పోలీసులు కోరుతున్నారు.

Hyderabad

సైబర్ నేరగాళ్లు ఏదో రూపంలో మోసాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అమాయకులను టార్గెట్ చేసి దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా పాన్ కార్డుతో ఆధార్ లింక్ చేసుకోవాలని లింక్స్ వస్తున్నాయి. ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే అంతే అని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ఫేస్ బుక్ లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.

Cybercriminals continue to commit fraud in one form or another. Innocent people are being targeted and robbed. Recently links are coming to link Aadhaar with PAN card.