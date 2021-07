హోటల్ గదిలో మూడో వ్యక్తి: సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఏదీ..? లవర్స్ మృతిపై ఫ్యామిలీ డౌట్స్..

Hyderabad

ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రేమజంట మృతి కేసు పోలీసులకు సవాల్‌గా మారింది. ప్రాథమికంగా ప్రియుడు.. ప్రేయసిని చంపి, ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. కానీ మృతుల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాత్రం అబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు. హోటల్‌లో వారిద్దరూ కాక మూడో వ్యక్తి ఉండి ఉంటారని చెబుతున్నారు. వారిద్దరూ హోటల్ గదిలో ప్రవేశించిన తర్వాత.. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఎందుకు కనిపించడం లేదని అడుగుతున్నారు. దీనికి పోలీసులు కూడా సరిగ్గా సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు. దీంతో కుటుంబసభ్యుల అనుమానాలు నిజమేనా అనిపిస్తోంది. దీనిపై మరింత లోతుగా జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏం జరిగిందో వారికి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది.

in recent ramulu, santoshi were dead at hyderabad hotel. their families were objective of suicide.. in that hotel third person also living they alleged.