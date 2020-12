News

అడిలైడ్: పరాజయం పరిపూర్ణం. తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. క్రీజ్‌లో దిగిన గంటలోపే మ్యాచ్‌ను ముగించేసింది. భారత జట్టు నిర్దేశించిన 90 పరుగుల నామమాత్రపు లక్ష్యాన్ని ఆసీస్..ఛేదించింది. ఈ క్రమంలో రెండు వికెట్లను మాత్రమే కోల్పోయింది. ఓపెనర్ జో బర్న్స్ దూకుడుగా ఆడాడు. 63 పరుగులకే అర్దసెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఓపెనర్ కమ్ కేప్టెన్ మాథ్యూ వేడ్ 33 పరుగులు చేశాడు. నాలుగు టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టింది ఆసీస్. 1-0 తేడాతో ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది.

Unreal win by the lads today, bowlers what an effort today!! Simply unbelievable day of cricket. @joeburns441 hits winnings runs 👍👍 so good. So happy for you legend

I woke up & saw the score 369. I couldn't believe it. Then i washed my eyes and saw the score 36/9. I couldn't believe it either & went back to sleep. 😳😳😳 Video aa rahi hai. #INDvAUS #INDvsAUSTest

Wait what happened? I just went to play 9 holes came back game over . What a spell by The Australians . Pace matters. #INDvsAUSTest

All the hard work done by india in the 1st innings lost by pretty pathetic batting in a span of 20 overs! Congrats @CricketAus and the trio in particular! Time for our boys to dig deep and put a decent total on the board for our bowlers! #INDvsAUS #INDvAUS

What a phenomenal bowling performance on Day 3 of a Test match by the Hazlewood-Cummins duo Our batsmen looked clueless...and those outside edges 🤦🏻‍♂️ Till yesterday, who would have thought this match might end in 2 and a half days #AUSvIND

Wow!! What a bowling display that was from Pat Cummins & Josh Hazlewood here in Adelaide. Just outstanding. Have to feel for the Indian batsman as never saw that coming - it was one of those days where the batsman nicked everything & didn’t play and miss at all ! Unbelievable...