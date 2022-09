10కోట్ల విలువైన తిమింగలం వాంతి స్మగ్లింగ్ ముఠా అరెస్ట్; తిమింగలం వాంతికింత డిమాండ్ ఎందుకంటే..

India

oi-Dr Veena Srinivas

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అత్యంత విలువైన 10 కోట్ల విలువ చేసే తిమింగలం వాంతిని లక్నో పోలీసులు సీజ్ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నోలో తిమింగలం వాంతి అక్రమ రవాణా చేస్తున్న ముఠాలోని నలుగురు సభ్యులను ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీస్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి చేసి పట్టుకుంది. ఈ దాడిలో వారి వద్ద నుండి 4.12 కిలోగ్రాముల తిమింగలం వాంతిని గుర్తించింది, దీని విలువ ₹ 10 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

whale vomit which is 10 crore value smuggling gang arrested. The reason why whale vomit is in demand is because it is used in perfumery, cosmetics and medicines.