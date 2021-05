కోవిడ్ ఆస్పత్రిలో చెలరేగిన మంటలు: 18 మంది మృతి, పలువురికి తీవ్రగాయాలు

National

oi-Rajashekhar Garrepally

గాంధీనగర్: గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని భరూచ్ ఆస్పత్రిలో శనివారం తెల్లవారుజామున ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 18 మంది కరోనా రోగులు మృతి చెందారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరో 50 మంది రోగులను స్థానికులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, అధికారులు కాపాడారు.

ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్న 18 మంది కరోనా రోగులు మృతి చెందారని భరూచ్ ఎస్పీ రాజేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో పలువురు తీవ్రంగా గాయపడిన కారణంగా మృతుల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

భరుచ్-జంబూసర్ హైవేకు సమీపంలోని ఈ నాలుగు అంతస్తుల ఆస్పత్రిని కోవిడ్ ప్రత్యేక ఆస్పత్రిగా మార్చి కరోనా రోగులకు ఇక్కడ చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఆస్పత్రిని ఓ ట్రస్టు నడుపుతోంది.

Gujarat| Fire breaks out at a COVID-19 care centre in #Bharuch.“According to primary information, probably 12 people have been killed in the incident of fire at Patel Welfare Hospital’s dedicated COVID-19 care centre at 12:30 am in Bharuch,” says police pic.twitter.com/8fzgw0Hc9N