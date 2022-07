Labourers Missing: పని కోసం వచ్చారు.. అదృశ్యమయ్యారు.. భారత్-చైనా సరిహద్దులో ఏం జరిగింది..?

India

oi-Chekkilla Srinivas

రోడ్డు పని కోసం వచ్చారు. కనిపించకుండా పోయారు. అదీ భారత్ చైనా సరిహద్దులో.. అసలు ఏం జరిగిందో ఇప్పటికీ తెలియడం. వారు ఎక్కడున్నారు.. బతికున్నారా లేక చనిపోయారా తెలియడం లేదు. తప్పిపోయిన వారి కోసం ఇప్పటికే సెర్చ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. అయితే అందులో ఒకరు నదిలో శవమై తేలాడు.

English summary

One labourer died and 18 others are missing near the Indo-China border in Arunachal Pradesh's Kurung Kumey district. The labourers were involved in road works in Damin, when they went missing a week ago.