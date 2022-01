భారతదేశంలో 2.55లక్షల కొత్త కరోనా కేసులు; వారంలో ఇవే కనిష్టం, భారీగా పెరిగిన మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు భారీగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా మూడు లక్షలకు పైగా నమోదవుతున్న రోజు వారి కేసులు ఇప్పుడు కాస్త తగ్గినట్లుగా కనిపిస్తోంది. కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం, భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 2,55,874 కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. సోమవారం నాటితో పోలిస్తే 16 శాతం మేర కొత్త కేసులు క్షీణించినట్లుగా సమాచారం. 16 లక్షల మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా ఈ స్థాయిలో కేసులు బయటపడ్డాయని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.

English summary

India Tuesday reported 2,55,874 Covid-19 cases in the last 24 hours. New cases are reported to have dropped by 16 per cent compared to Monday.heavily increased deaths