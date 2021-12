2021 year ender: హింసాత్మక ఘటనలు, అణచివేతల మధ్య సాగిన రైతుఉద్యమం, సాగుచట్టాల రద్దుతో చారిత్రాత్మకం

India

oi-Dr Veena Srinivas

2021వ సంవత్సరంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో అన్నదాతలు సాగించిన పోరాటం చరిత్ర పుటల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. కేంద్రం తీసుకువచ్చిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని రైతులు సాగించిన పోరాటం 2021 చివరి నాటికి ఎట్టకేలకు ఫలించింది. కేంద్రం తీసుకువచ్చిన కొత్త సాగు చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించే దాకా అలుపెరుగకుండా రైతన్నలు పోరాటం సాగిస్తూనే ఉన్నారు. 2020 నవంబర్ 25 న మొదలైన రైతు ఉద్యమానికి 2021లో శుభం కార్డు పడటం శుభ పరిణామం అని చెప్పాలి .

English summary

In the year 2021, farmers protest on the borders of the national capital, created a history. The struggle of the farmers to repeal the three agricultural laws brought by the Center has finally paid off by the end of 2021.