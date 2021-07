భారత్ లో 37,154 కొత్త కేసులు, 724 మరణాలు : కరోనా రెండో దశ క్షీణిస్తున్నా కొత్త భయం !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు గణనీయంగా తగ్గాయి. సోమవారం భారత్ తన రోజువారీ కేసులలో గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదు చేసింది . తాజాగా 37,154 కొత్త కేసులు నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,08,74,376 కు చేరుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఇక మరణాల లోను గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా బీభత్సం .. 40 లక్షలకు చేరుకున్న కరోనా మరణాలు

English summary

India on Monday witnessed yet another decrease in its daily coronavirus disease (Covid-19) caseload, with 37,154 new cases which took its cumulative tally to 3,08,74,376. As many as 724 fatalities were reported in the last 24 hours, even with 39,649 people recovering from the virus, the bulletin showed.